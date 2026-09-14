Alessandra Carbone eletta all’unanimità nuova segretaria generale della Filcams Cgil Ragusa

Ragusa, 14 settembre 2026 – Alessandra Carbone è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Ragusa. L’Assemblea generale della categoria l’ha eletta all’unanimità, affidandole la guida di una struttura che negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza nel territorio e che si prepara ad affrontare una fase particolarmente delicata per i lavoratori del terziario, del commercio e dei servizi.Carbone succede ad Antonio Modica, giunto alla conclusione del proprio mandato, che nel suo intervento ha salutato e ringraziato l’Assemblea e l’intera organizzazione per il percorso condiviso.Ai lavori hanno partecipato il segretario generale della Cgil Ragusa Giuseppe Roccuzzo e la segretaria generale della Filcams Cgil Sicilia Elisa Camellini.Per Alessandra Carbone l’elezione rappresenta il punto di arrivo di un percorso sindacale nato direttamente nei luoghi di lavoro. Dipendente di Coop Alleanza, il suo primo incontro con il sindacato risale al 2016, quando si rivolse alla Cgil per una questione riguardante i propri diritti di lavoratrice. Da quella esperienza è maturato un impegno sempre più intenso: prima come Rsa, poi nell’Assemblea generale della categoria, fino all’ingresso nella segreteria Filcams nel 2021 e al distacco sindacale nel 2022.Una storia che la nuova segretaria ha voluto ricordare nel suo intervento non soltanto come esperienza personale, ma come testimonianza concreta della funzione che il sindacato può ancora svolgere: entrare nella vita delle persone attraverso un problema di lavoro e trasformare la tutela individuale in consapevolezza collettiva e partecipazione.”Mi sento onorata di essere stata proposta per succedere ad Antonio Modica», ha sottolineato Carbone, ringraziando la Filcams Sicilia, la Cgil Ragusa, i centri regolatori e l’intera struttura confederale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto proprio ad Antonio Modica e a Francesco, compagni del suo percorso sindacale, «che mi hanno seguito, supportato e trasmesso le loro competenze, permettendomi progressivamente di diventare autonoma e indipendente”. Nel delineare le priorità del nuovo mandato, Carbone ha indicato con chiarezza alcuni dei fenomeni sui quali la Filcams ragusana intende intensificare la propria azione.In primo luogo il lavoro nero e il dumping contrattuale, fenomeni che continuano a incidere pesantemente sulla qualità dell’occupazione nel territorio. La battaglia riguarderà salari, stabilità dei rapporti di lavoro e corretta applicazione dei contratti collettivi. articolare attenzione sarà dedicata ai cosiddetti “contratti pirata”, che possono tradursi per i lavoratori in minori tutele e retribuzioni più basse. Su questo terreno proseguirà anche l’esperienza di “Occhio al contratto”, l’iniziativa promossa dalla Cgil Ragusa che mette a disposizione dei lavoratori uno strumento attraverso il quale verificared autonomamente se il contratto applicato rientri tra quelli considerati a rischio di dumping. Tra le questioni poste dalla nuova segretaria anche l’utilizzo del part-time involontario, che, ha osservato Carbone, rischia di trasformare uno strumento nato per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro in una condizione subita dal lavoratore, con conseguenze dirette sul reddito e sulla qualità dell’occupazione. La Filcams sarà inoltre impegnata sulle vertenze e sui rinnovi contrattuali, tra cui quello delle farmacie private, e continuerà a seguire con particolare attenzione i cambi di appalto, uno dei passaggi più delicati per la salvaguardia dell’occupazione e dei diritti acquisiti. Uno dei passaggi più significativi della relazione programmatica ha riguardato il rapporto con le nuove generazioni. “Continueremo a parlare con i lavoratori per trasferire loro conoscenza e consapevolezza sindacale, ma dobbiamo soprattutto confrontarci con i giovani, ascoltarli e fornire loro gli strumenti necessari per riconoscere i propri diritti già quando affrontano il primo colloquio di lavoro”, ha affermato Carbone.Un impegno che sarà accompagnato dalla formazione dei delegati e dalla costruzione di nuovi gruppi dirigenti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro e avvicinare alla rappresentanza una generazione che troppo spesso incontra il mercato del lavoro attraverso precarietà, frammentazione contrattuale e bassi salari.L’elezione di Alessandra Carbone, per la Cgil Ragusa, si inserisce così in un percorso di continuità ma anche di rinnovamento della rappresentanza. Una nuova fase che parte dall’esperienza costruita negli anni dalla Filcams iblea e che intende mantenere un principio al centro della propria azione: il lavoro cambia, si frammenta e assume forme nuove, ma non possono diventare più fragili anche i diritti di chi quel lavoro lo svolge.

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