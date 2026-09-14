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Ambiente | Attualità

Etna: chiusura parziale dello spazio aereo e stop agli arrivi fino alle 16

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CATANIA,14 Settembre 2026 – L’attività vulcanica dell’Etna condiziona il traffico aereo in Sicilia nella giornata di lunedì 14 settembre, portando alla chiusura temporanea del settore C1 dello spazio aereo e alla conseguente sospensione di tutti i voli in arrivo fino alle ore 16:00 locali. La misura, adottata per garantire i massimi standard di sicurezza operativa a causa della presenza di ceneri in quota, impatta direttamente la regolarità dello scalo, costringendo la gestione aeroportuale e i vettori a riprogrammare l’operatività della giornata. Di fronte ai possibili ritardi, cancellazioni o dirottamenti verso altri aeroporti dell’isola, si invitano caldamente tutti i passeggeri in partenza o in arrivo a verificare lo stato aggiornato del proprio volo direttamente con la propria compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aerostazione, mentre le autorità competenti continuano a monitorare costantemente l’evoluzione del fenomeno eruttivo per fornire tempestivamente i prossimi aggiornamenti sullo stato della circolazione aerea.

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