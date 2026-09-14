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Aeroporto Catania. Voli sospesi in arrivo e partenza fino alle 22 odierne

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CATANIA, 14 Settembre 2026 –  A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e la direzione dei venti prevalenti in quota, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3.
Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 22  ora locale del 14 settembre.
I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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