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Fuochi d’artificio fai da te senza alcuna autorizzazione: denunciato un 22enne a Modica

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MODICA, 14 Settembre 2026 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno deferito in stato di libertà un giovane di 22 anni, ritenuto responsabile dei reati di accensioni ed esplosioni pericolose, oltre che di fabbricazione o accensione non autorizzata di fuochi artificiali.

L’attività investigativa e di controllo del territorio ha permesso di accertare che il ragazzo aveva fatto esplodere materiale pirotecnico in totale assenza delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza. Dalle verifiche condotte dalla Polizia è emerso inoltre che il giovane era sprovvisto della specifica licenza di “fuochino”, il titolo abilitativo indispensabile previsto dalla normativa per la gestione e l’accensione in sicurezza dei fuochi d’artificio.

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e monitoraggio messe in campo dalla Polizia di Stato per garantire l’incolumità pubblica. L’utilizzo improvvisato e privo dei requisiti di legge di materiale pirotecnico rappresenta infatti un pericolo concreto per l’incolumità delle persone e per la sicurezza urbana, motivando l’alta attenzione delle forze dell’ordine su questo fronte.

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