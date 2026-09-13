Villaggio Jungi (Scicli): La notte in cui il quartiere si è fatto famiglia: tra sapori, canti, balli e magia nel cielo

Scicli, 13 Settembre 2026 – Ci sono sere in cui le strade che percorriamo ogni giorno per andare al lavoro o a fare la spesa cambiano volto. Smarriscono la fretta della routine e si riempiono di tavoli, luci colorate e, soprattutto, di persone. È esattamente quello che è successo ieri sera quando la nostra comunità si è ritrovata per una festa del vicinato, in Via delle Americhe, al Villaggio Jungi, dove è successa una cosa che ha ribaltato le leggi della fisica condominiale: il quartiere di edilizia residenziale della Coop. Azzurra si è trasformato nell’epicentro del divertimento e convivialità per il piacere di stare insieme agli altri, di solito attorno ad un tavolo, per mangiare, cantare, ballare e condividere il tempo. L’appuntamento che si rinnova nel mese di settembre, nasce con un’idea semplice: stare insieme. Ma la risposta dei residenti ha trasformato una normale serata estiva in un trionfo di convivialità. Fin dal tardo pomeriggio, il profumo del cibo ha iniziato a invadere le vie. Ognuno ha portato qualcosa, dando vita a una tavolata chilometrica dove le specialità fatte in casa si sono mescolate in un buffet della condivisione: dalle torte salate ai dolci della tradizione, fino alla brace che ha lavorato senza sosta per tutta la sera.

Al barbecue, i grigliatori ufficiali hanno fumigato l’intero isolato con la solennità di veri chef stellati. Mangiare insieme, seduti uno di fianco all’altro tra vicini che spesso si salutano solo con un cenno del capo sul pianerottolo, ha abbattuto ogni barriera. Il vero motore della serata è stata però l’energia contagiosa della musica con “alla consolle il K-J Franco Tinè”. Con l’accensione dell’impianto per il karaoke, la timidezza iniziale è svanita in pochi minuti. Dal canto al ballo il passo è stato brevissimo. Quando il ritmo si è fatto più incalzante, la piazza si è trasformata in una pista a cielo aperto. Balli di gruppo, lenti romantici e coreografie improvvisate hanno unito generazioni diverse in un unico grande sorriso, dimostrando quanto sia forte il desiderio di leggerezza e di condivisione. Il gran finale ha tenuto tutti con il naso all’insù. A mezzanotte, il cielo sopra le nostre case si è illuminato con uno spettacolo di fuochi d’artificio, lasciando tutti per qualche minuto in un silenzio pieno di meraviglia, rotto solo dagli applausi finali. Questa festa ha dimostrato che un quartiere non è fatto solo di palazzi e asfalto, ma dalle persone che lo abitano e dalla capacità di sentirsi, per una notte, una grande e calorosa famiglia. Alla prossima!

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