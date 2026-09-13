Calcio. Trionfo del Milazzo: 3-1 al Ragusa nel segno di Dall’Oglio

MILAZZO, 13 Settembre 2026 – Il Milazzo si impone con un netto 3-1 contro l’A.S.D. Ragusa Calcio al termine di una prestazione convincente, suggellata dalla straordinaria forma dei suoi uomini chiave.

La partita si sblocca nella prima frazione di gioco grazie ai padroni di casa. Al 26° minuto del primo tempo è il numero 23 Dall’Oglio a rompere gli indugi, portando in vantaggio la formazione mamertina. Il Milazzo insiste e, poco prima dell’intervallo, trova il raddoppio: al 42° minuto è il numero 11 Morabito a calare il poker di emozioni della prima frazione, firmando il 2-0 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

In avvio di ripresa il copione non cambia. Ancora una volta sale in cattedra il numero 23 Dall’Oglio, che all’11° minuto del secondo tempo sigla la sua personale doppietta e il 3-0 per i suoi, mettendo virtualmente in cassaforte il risultato. Nel finale, il Ragusa prova a reagire e trova il gol della bandiera al 50° minuto della ripresa grazie al numero 10 Golfo, che fissa il punteggio sul definitivo 3-1.

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