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Incendio sulla SS 194 a Modica: fiamme vicino al distributore Blanco, traffico rallentato

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MODICA, 13 Settembre 2026 – Un incendio è divampato lungo la Strada Statale 194, all’altezza del distributore di carburante Blanco, a breve distanza dallo svincolo di collegamento con l’autostrada nel territorio di Modica.
L’allarme è scattato tempestivamente e la macchina dei soccorsi si è attivata subito: i Vigili del Fuoco sono stati allertati tramite il numero unico di emergenza e sono in intervento per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Le autorità invitano gli automobilisti e i motociclisti in transito a prestare la massima attenzione e a moderare la velocità lungo il tratto interessato, per consentire ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza e gestire la viabilità rallentata.

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