  • 13 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Settembre 2026 -
Modica | Sport

Modica Calcio beffato: la Reggina passa di misura, ma i rossoblù urlano per i torti arbitrali

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA – REGGINA 0 – 1
RETI: 32’ Girasole
MODICA (3-5-2): Romano 6; Sangarè 6 (22’ st Castillo 5,5), Callegari 6, Milazzo 6,5 (32’ st Fedele sv); Giardina 6, Asero 6 (42’ st Dudic sv), Garufi 6 (36’ st Misseri 7), Kljajic 6,5, Cappello 6; Pierce 7, Rainero 6 (16’ st Flores 5,5). All. Filippo Raciti 7.
REGGINA (3-5-2): Lagonigro 6; Fazio 6, Lancini 5,5, Girasole 6; Baggi 6,5, Acquaoro 5 (32’ st Laaribi sv), Abonckelet 5,5 (40’ st Porcini sv), Rotulo 5,5 (16’ st Rossetti 6), Toscano 5; Alma 5,5 (22’ st Jallow 5,5), Reis 6 (22’ st Mangrassi 5). All. Marco Marchionni 6.
ARBITRO: Pasquetto di Crema 6.
NOTE: Ammoniti Rainero (M), Callegari (M), Milazzo (M), Fazio (R), Girasole (R), Reis (R), Rotulo (R). Angoli: 4-7. Recupero: 1’e 4’.
MODICA, 13 Settembre 2026 – La blasonata Reggina porta via tre punti da Modica senza grandi meriti. Alla fine un eventuale pari sarebbe stato, addirittura, stretto ai locali, sconfitti di misura dopo una prestazione di grande carattere, intensità e personalità. I rossoblù avrebbero ampiamente meritato un risultato diverso.

La gara si accende fin dalle battute iniziali. Al 10’ Pierce vede il portiere fuori dai pali e da centrocampo tenta il pallonetto, con la sfera che finisce un filo a lato. Al 20’ arriva il gran diagonale di Cappello che insacca in rete, ma il direttore di gara Pasquetto annulla per fuorigioco. Stessa sorte per Alma al 29’. Nel momento migliore dei padroni di casa, al 32’, si sblocca il match: sugli sviluppi di una mischia in area modicana, Girasole è il più lesto a spingere il pallone in fondo al sacco per il vantaggio amaranto.

Nella ripresa è un vero e proprio monologo del Modica. La pressione rossoblù diventa costante e schiacciante, interrotta soltanto da un legno colpito da Baggi per gli ospiti. I padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del meritatissimo pareggio: al 33’ Pierce sfiora il palo, cinque minuti più tardi una magnifica punizione di Garufi trova la grande risposta di Lagonigro, e al 40’ Kljajic impegna severamente l’estremo difensore amaranto sulla respinta.

Il momento clou e carico di polemiche arriva però al 43’ del secondo tempo, quando una nitida conclusione del Modica supera nettamente la linea di porta prima di essere respinta, ma l’arbitro lascia clamorosamente proseguire tra le proteste generali. Al triplice fischio festeggia la Reggina, mentre resta l’amaro in bocca per un Modica tradito dalla sfortuna e da episodi arbitrali pesantissimi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube