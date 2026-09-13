Modica Calcio beffato: la Reggina passa di misura, ma i rossoblù urlano per i torti arbitrali

MODICA – REGGINA 0 – 1

RETI: 32’ Girasole

MODICA (3-5-2): Romano 6; Sangarè 6 (22’ st Castillo 5,5), Callegari 6, Milazzo 6,5 (32’ st Fedele sv); Giardina 6, Asero 6 (42’ st Dudic sv), Garufi 6 (36’ st Misseri 7), Kljajic 6,5, Cappello 6; Pierce 7, Rainero 6 (16’ st Flores 5,5). All. Filippo Raciti 7.

REGGINA (3-5-2): Lagonigro 6; Fazio 6, Lancini 5,5, Girasole 6; Baggi 6,5, Acquaoro 5 (32’ st Laaribi sv), Abonckelet 5,5 (40’ st Porcini sv), Rotulo 5,5 (16’ st Rossetti 6), Toscano 5; Alma 5,5 (22’ st Jallow 5,5), Reis 6 (22’ st Mangrassi 5). All. Marco Marchionni 6.

ARBITRO: Pasquetto di Crema 6.

NOTE: Ammoniti Rainero (M), Callegari (M), Milazzo (M), Fazio (R), Girasole (R), Reis (R), Rotulo (R). Angoli: 4-7. Recupero: 1’e 4’.

MODICA, 13 Settembre 2026 – La blasonata Reggina porta via tre punti da Modica senza grandi meriti. Alla fine un eventuale pari sarebbe stato, addirittura, stretto ai locali, sconfitti di misura dopo una prestazione di grande carattere, intensità e personalità. I rossoblù avrebbero ampiamente meritato un risultato diverso.

La gara si accende fin dalle battute iniziali. Al 10’ Pierce vede il portiere fuori dai pali e da centrocampo tenta il pallonetto, con la sfera che finisce un filo a lato. Al 20’ arriva il gran diagonale di Cappello che insacca in rete, ma il direttore di gara Pasquetto annulla per fuorigioco. Stessa sorte per Alma al 29’. Nel momento migliore dei padroni di casa, al 32’, si sblocca il match: sugli sviluppi di una mischia in area modicana, Girasole è il più lesto a spingere il pallone in fondo al sacco per il vantaggio amaranto.

Nella ripresa è un vero e proprio monologo del Modica. La pressione rossoblù diventa costante e schiacciante, interrotta soltanto da un legno colpito da Baggi per gli ospiti. I padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del meritatissimo pareggio: al 33’ Pierce sfiora il palo, cinque minuti più tardi una magnifica punizione di Garufi trova la grande risposta di Lagonigro, e al 40’ Kljajic impegna severamente l’estremo difensore amaranto sulla respinta.

Il momento clou e carico di polemiche arriva però al 43’ del secondo tempo, quando una nitida conclusione del Modica supera nettamente la linea di porta prima di essere respinta, ma l’arbitro lascia clamorosamente proseguire tra le proteste generali. Al triplice fischio festeggia la Reggina, mentre resta l’amaro in bocca per un Modica tradito dalla sfortuna e da episodi arbitrali pesantissimi.

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