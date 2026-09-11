  • 12 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Settembre 2026 -
Attualità | Ragusa

Diocesi di Ragusa: si dimette il direttore della Caritas diocesana Domenico Leggio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 11 Settembre 2026 Cambio al vertice della Caritas Diocesana di Ragusa. Il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha formalmente accettato le dimissioni del direttore Domenico Leggio, rassegnate per motivi personali.
L’ente pastorale, punto di riferimento fondamentale per le attività caritative e di solidarietà sul territorio, non subirà interruzioni nelle sue attività: la continuità operativa sarà infatti garantita attraverso una gestione interna, in attesa che venga ufficializzato il nome del nuovo responsabile.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube