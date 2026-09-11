RAGUSA, 11 Settembre 2026 Cambio al vertice della Caritas Diocesana di Ragusa. Il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha formalmente accettato le dimissioni del direttore Domenico Leggio, rassegnate per motivi personali.
L’ente pastorale, punto di riferimento fondamentale per le attività caritative e di solidarietà sul territorio, non subirà interruzioni nelle sue attività: la continuità operativa sarà infatti garantita attraverso una gestione interna, in attesa che venga ufficializzato il nome del nuovo responsabile.
Diocesi di Ragusa: si dimette il direttore della Caritas diocesana Domenico Leggio
RAGUSA, 11 Settembre 2026 Cambio al vertice della Caritas Diocesana di Ragusa. Il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha formalmente accettato le dimissioni del direttore Domenico Leggio, rassegnate per motivi personali.
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