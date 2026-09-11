Sanchez, Castillo e Giardina. Tre giovani approdano nel Modica Calcio

MODICA, 11 Settembre 2026 – Il Modica Calcio comunica l’ingresso in rosa di Sanchez Parraga, Wilkerg Castillo e Matias Giardina, tre giovani calciatori che entrano ufficialmente a far parte del gruppo rossoblù per la stagione 2026/27.

Sanchez Parraga, portiere classe 2007, arriva a Modica dopo un percorso di formazione importante che lo ha visto crescere anche nel settore giovanile dell’Atletico Madrid. Un giovane estremo difensore che va ad arricchire il reparto dei portieri a disposizione dello staff tecnico.

A centrocampo si aggiunge Wilkerg Castillo, nuovo innesto della formazione rossoblù. Dinamismo e qualità per un reparto nel quale il giovane centrocampista avrà l’opportunità di inserirsi e crescere nel corso della stagione.

Completa il gruppo dei nuovi arrivi Matias Giardina, altro giovane profilo scelto dal Modica per la stagione appena iniziata e già inserito nel gruppo guidato da mister Filippo Raciti.

Tre nuovi calciatori che proseguono il proprio percorso con la maglia rossoblù e che saranno a disposizione dello staff tecnico per gli impegni della stagione.

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