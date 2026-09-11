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Acate, auto distrutta dalle fiamme nella notte in corso Indipendenza: si indaga per dolo

Il sindaco Fidone: «Gesto vile»
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ACATE, 11 Settembre 2026 – Attimi di forte tensione si sono vissuti nella notte in corso Indipendenza ad Acate, dove una Fiat Grande Punto è stata improvvisamente avvolta e distrutta dalle fiamme. Il rogo, caratterizzato da alte e violente lingue di fuoco, ha seriamente rischiato di propagarsi alle tende parasole di un’abitazione situata di fronte. Per fortuna non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato grande paura tra i residenti, svegliati di soprassalto dal forte bagliore e denso fumo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, impedendo che l’incendio si estendesse ad altri veicoli in sosta o agli edifici circostanti. In supporto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell’accaduto, raccogliendo tutti gli elementi utili sul campo.

Secondo i primi rilievi e le ipotesi investigative, l’episodio avrebbe una matrice dolosa. Un’eventualità che riaccende l’allarme nella comunità locale, non essendo la prima volta che negli ultimi mesi si verificano eventi analoghi sul territorio acatese, alimentando un clima di crescente preoccupazione tra i cittadini.

Sulla vicenda è intervenuto con parole durissime il sindaco Gianfranco Fidone, che ha espresso una ferma condanna dell’accaduto: «Condanna severa del gesto vile e piena fiducia nel fatto che le Autorità assicureranno il o i responsabili alla giustizia». L’episodio ripropone con urgenza il tema della sicurezza e della vigilanza notturna in città.

 

foto campagnolo

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