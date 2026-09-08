Baby gang in azione a Comiso: minorenni bloccati e denunciati dai Carabinieri dopo aver forzato il portone di un condominio

Comiso, 08 settembre 2026 – Sorpresi nel cuore della notte mentre tentavano di svaligiare un condominio. È il bilancio di un’operazione condotta nella notte del 27 agosto dai Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, supportati dall’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Vittoria, che hanno bloccato e denunciato due giovanissimi a Comiso.

I soggetti coinvolti sono due minori di 14 e 15 anni, entrambi residenti in città e già noti alle forze dell’ordine. I due avevano preso di mira un palazzo in via dei Lecci, riuscendo a forzare e danneggiare pesantemente il portoncino d’ingresso dello stabile per introdursi all’interno.

L’intervento tempestivo delle pattuglie ha però sventato il piano, cogliendo i ragazzi in flagrante direttamente sul posto. La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare diversi arnesi da scasso utilizzati per l’effrazione, che sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Ufficio Corpi di Reato.

Per i due adolescenti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania. Le accuse mosse nei loro confronti comprendono il tentato furto aggravato, il danneggiamento e il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’attività investigativa, coordinata dalla Stazione dei Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, proseguirà ora con le verifiche sulla ricostruzione accusatoria nel rispetto delle garanzie di legge previste per il procedimento in corso.

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