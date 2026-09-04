Riqualificazione della Zona Artigianale di Modica: aggiudicato l’appalto da quasi un milione di euro

MODICA, 04 Settembre 2026 – L’area di contrada Michelica si prepara a un profondo intervento di restyling e ammodernamento. Si è concluso nei giorni scorsi, con l’apertura delle buste e la recente aggiudicazione dell’appalto, l’iter del bando da 952.000 euro destinato alla riqualificazione urbanistica ed energetica della Zona Artigianale di Modica. Un’operazione che ha registrato una straordinaria risposta da parte del comparto produttivo, con ben 280 ditte partecipanti, numeri che evidenziano l’attrattività dell’iniziativa e la fiducia del tessuto imprenditoriale nei confronti della programmazione dell’Ente.

A esprimere grande soddisfazione è l’Assessore ai Lavori pubblici, Mommo Carpentieri, che sottolinea il valore strategico del risultato raggiunto: “È palese – e per noi motivo di grande soddisfazione perché certifica la serietà dei nostri impegni – l’interesse del mondo imprenditoriale che vuole partecipare ai bandi emessi dal nostro Ente. Lo dimostra la grande partecipazione che c’è stata. Come settore lavori pubblici, abbiamo puntato molto su questo bando che dà il senso compiuto di un’accelerazione rispetto a un obiettivo importante per il tessuto economico della città”.

Il progetto punta a potenziare i servizi esistenti, migliorando la fruibilità dell’area e la sua efficienza energetica in vista dell’insediamento di circa cinquanta nuove aziende artigianali, che si aggiungeranno a quelle già operative, interessando così centinaia di lavoratori nei prossimi anni. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei cantieri entro otto mesi dall’avvio dei lavori. Nello specifico, il piano d’intervento comprende la pulizia generale dell’area, la riquotatura dei pozzetti, la scarificazione e la posa del nuovo manto di usura, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, l’installazione di una pergola fotovoltaica, la sistemazione delle aree verdi e l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione.

L’amministrazione comunale intende mantenere un canale di dialogo costante con le categorie produttive locali. Per questo motivo, in occasione della futura consegna ufficiale dei cantieri, sarà invitata anche la CNA, a testimonianza di un percorso sinergico voluto e necessario per sostenere chi fa impresa e dare ancora maggiore forza e importanza alla zona artigianale modicana.

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