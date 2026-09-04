Parcheggi per gli studenti a Modica, i Giovani Autonomisti chiedono tariffe agevolate

MODICA, 04 Settembre 2026 – Parcheggi agevolati per gli studenti a Modica: i Giovani Autonomisti tornano alla carica con una proposta concreta in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico. A rilanciare il tema è Giovanni Baglieri, coordinatore provinciale dei Giovani Autonomisti – MPA, che chiede formalmente un incontro all’Amministrazione comunale per affrontare il nodo della sosta a pagamento nel centro storico.

La questione era già stata sollevata nel mese di maggio, quando l’organizzazione giovanile aveva acceso i riflettori sui disagi economici e logistici vissuti quotidianamente dalle famiglie e dagli studenti degli istituti superiori situati nel cuore della città. Al centro della proposta c’è la valorizzazione del parcheggio multipiano di viale Medaglie d’Oro, pensato come alternativa strategica per alleggerire il traffico e decongestionare le vie centrali.

Ora, con le lezioni alle porte, Baglieri chiede di passare dalle idee al confronto operativo, auspicando l’apertura di un tavolo di dialogo che coinvolga anche la società concessionaria del servizio. L’obiettivo principale è l’introduzione di tariffe calmierate o formule in abbonamento dedicate agli studenti, così da evitare l’impatto economico delle tariffe ordinarie di sosta sulle tasche dei nuclei familiari. L’organizzazione si dice pronta a collaborare fin da subito, proponendo persino una fase di sperimentazione già per i prossimi mesi per testare l’efficacia della misura.

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