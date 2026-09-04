La Rosa(Fi): “La narrazione del sindaco di Vittoria sul Rendiconto 2025 un paradosso. Assurdo addossare responsabilità ai predecessori”

Vittoria, 04 settembre 2026 – “La narrazione del sindaco Aiello sul Rendiconto 2025 rasenta il paradosso e richiede una doverosa operazione di verità”. Lo dice il segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria, Andrea La Rosa, che aggiunge: “Chi ci conosce sa bene che non faremo mai polemica sterile e non rincorriamo lo scontro personale: non appartiene al nostro dna. Il nostro obiettivo è unire la città, non dividerla. Non ci porremo mai con l’aggressività politica e i toni esasperati che il primo cittadino ha purtroppo utilizzato per anni nei confronti degli avversari, degli alleati e dell’intera comunità. Ci teniamo tuttavia a ristabilire la realtà dei fatti di fronte a chi tenta di riscrivere la storia amministrativa di Vittoria. Scaricare la colpa delle difficoltà attuali su chi ha governato per appena due anni è un alibi inconsistente”.

La Rosa menziona i fatti che la memoria del sindaco omette: “Quando l’amministrazione Moscato-La Rosa si è insediata nel 2016, ha ereditato una montagna di debiti e criticità strutturali accumulati in decenni di gestione che portano proprio la firma di Aiello (in campo già dal lontano 1978). Le voragini del passato: vogliamo parlare del disastro in cui sono state lasciate le società partecipate? O delle posizioni debitorie accumulate negli anni nei confronti di enti e fornitori cruciali come Inps, Enel, Emaia e Amiu? Addossare le colpe attuali a una parentesi amministrativa di soli due anni serve solo a coprire i limiti di oggi. I cittadini di Vittoria e Scoglitti conoscono molto bene la storia della nostra città e sanno distinguere la propaganda dai fatti. Sebbene amareggiati nel vedere le condizioni in cui versa il Comune, affrontiamo il futuro con serenità: la città saprà dare la giusta e definitiva risposta nel 2027, nell’ipotesi malaugurata che il sindaco decida di riproporsi. Vittoria e Scoglitti sono pronte a voltare pagina, per guardare avanti con serenità, trasparenza e spirito costruttivo”.

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