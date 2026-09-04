  • 4 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Settembre 2026 -
Ambiente | Attualità

Etna, allerta rossa VONA per la cenere: resta operativo l’aeroporto di Catania

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Catania, 04 Settembre 2026 – Prosegue senza sosta l’attività esplosiva dai crateri sommitali dell’Etna. In queste ore il vulcano sta rilasciando un’abbondante emissione di cenere che si sta disperdendo principalmente in direzione Sud-Sud-Ovest.
​L’intensificarsi dei fenomeni ha spinto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dell’Osservatorio Etneo ad aggiornare il bollettino per il traffico aereo: è stato infatti emesso un nuovo avviso VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), portando il livello di allerta per i voli al grado massimo, ovvero il rosso.
​Nonostante il massimo stato di allerta vulcanica per l’aviazione, la situazione nello scalo etneo rimane sotto controllo. Dall’analisi del tabellone dei voli dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania, l’attuale eruzione non sta al momento impattando sulla regolarità dei collegamenti: le operazioni di decollo e atterraggio proseguirebbero infatti senza subire limitazioni o cancellazioni

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube