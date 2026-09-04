Etna, allerta rossa VONA per la cenere: resta operativo l’aeroporto di Catania

Catania, 04 Settembre 2026 – Prosegue senza sosta l’attività esplosiva dai crateri sommitali dell’Etna. In queste ore il vulcano sta rilasciando un’abbondante emissione di cenere che si sta disperdendo principalmente in direzione Sud-Sud-Ovest.

​L’intensificarsi dei fenomeni ha spinto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dell’Osservatorio Etneo ad aggiornare il bollettino per il traffico aereo: è stato infatti emesso un nuovo avviso VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), portando il livello di allerta per i voli al grado massimo, ovvero il rosso.

​Nonostante il massimo stato di allerta vulcanica per l’aviazione, la situazione nello scalo etneo rimane sotto controllo. Dall’analisi del tabellone dei voli dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania, l’attuale eruzione non sta al momento impattando sulla regolarità dei collegamenti: le operazioni di decollo e atterraggio proseguirebbero infatti senza subire limitazioni o cancellazioni

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