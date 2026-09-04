Stadio comunale nel degrado e lavori bloccati, Pozzallo in Movimento presenta un’interrogazione urgente al sindaco

POZZALLO, 04 Settembre 2026 – Il perdurare dello stallo nei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area dello stadio comunale ha spinto il consigliere comunale Giuseppe Giampietro a presentare un’interrogazione con risposta scritta e orale indirizzata al Sindaco Roberto Ammatuna e agli assessori Giannone Malavita e Scolaro.

“Già nello scorso mese di luglio, come Pozzallo in Movimento, avevamo denunciato pubblicamente lo stato di stasi dei lavori e la condizione di un’area sventrata proprio all’ingresso della principale struttura sportiva cittadina. Il cantiere si trova tuttora in una situazione di totale abbandono, trasformando l’impianto in un percorso a ostacoli e in una potenziale piscina a cielo aperto in vista delle piogge autunnali”. Questa condizione rischia di compromettere l’imminente avvio della stagione agonistica per le associazioni e i giovani atleti pozzallesi, costringendo ancora una volta le famiglie a sostenere onerosi sacrifici economici per consentire ai ragazzi di allenarsi fuori città.

“Le società sportive pozzallesi hanno perfettamente ragione a lamentare questa situazione – dichiara Quintilia Celestri a nome di Pozzallo in Movimento, sostenendo l’atto proposto dal consigliere – Non si può pensare che anche in questa stagione siano costrette a giocare lontano dal proprio stadio. E non solo per una ragione economica ma anche per motivi sociali e sportivi. I nostri ragazzi hanno tutto il diritto di giocare in casa, davanti ai loro tifosi e al calore della nostra città. I lavori si sono interrotti prima della pausa estiva ma sarebbero dovuti riprendere già da qualche giorno; invece sono fermi e non si vede anima viva. L’atto ispettivo serve proprio a capire che succederà e soprattutto ad avere tempi certi per il completamento”.

L’interrogazione presentata da Giuseppe Giampietro punta a fare chiarezza su diversi aspetti cruciali: conoscere le cause tecniche o amministrative che hanno determinato il blocco, verificare la presenza di eventuali contestazioni formali o penali notificate alla ditta appaltatrice e ottenere la presentazione in Consiglio Comunale di un cronoprogramma aggiornato con date certe per la fine dei cantieri. Per accertare le reali tempistiche di conclusione dell’opera, l’atto sollecita inoltre l’immediata convocazione in aula del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del RUP affinché forniscano una relazione dettagliata.

Vista la rilevanza pubblica dell’intervento e l’urgenza di tutelare lo sport cittadino, Giampietro ha infine richiesto l’iscrizione e la discussione del punto nel primo consiglio comunale utile.

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