Trapianto di capelli a Istanbul: come la tecnologia sta cambiando pianificazione e trattamento

Il trapianto di capelli si è evoluto notevolmente negli ultimi anni. Oggi il trattamento non riguarda soltanto l’estrazione e l’impianto delle unità follicolari, ma si basa sempre più su analisi del cuoio capelluto, pianificazione personalizzata e tecnologie pensate per supportare precisione e recupero. Presso la Dr. Serkan Aygin Clinic di Istanbul, questo approccio combina tecniche consolidate con sistemi di imaging robotizzato e terapie di supporto basate sulla luce.
ARTAS: analisi digitale per la pianificazione del trapianto di capelli
Tra le tecnologie disponibili presso la clinica vi è il sistema robotizzato ARTAS. Attraverso immagini ad alta definizione, intelligenza artificiale e mappatura digitale, ARTAS può scansionare il cuoio capelluto e analizzare le singole unità follicolari, valutandone distribuzione, direzione e caratteristiche.
Questi dati supportano l’analisi dell’area donatrice e aiutano i medici a pianificare l’utilizzo dei follicoli disponibili. La tecnologia robotica non sostituisce la valutazione medica, ma aggiunge informazioni utili per una pianificazione più dettagliata e misurabile.
ARTAS può inoltre assistere alcune fasi dell’estrazione delle unità follicolari, identificando gli innesti follicolari, o graft, ritenuti più adatti e contribuendo a mantenere uniformità durante il prelievo. Il suo valore principale è l’integrazione tra analisi digitale e piano di trattamento personalizzato.
FUE Sapphire e DHI: tecniche differenti in base alle esigenze del paziente
La Dr. Serkan Aygin Clinic utilizza anche FUE Sapphire e DHI, due tecniche diffuse nel trapianto di capelli. La scelta dipende da fattori come area da trattare, capelli preesistenti, capacità dell’area donatrice e strategia di impianto.
|Tecnica
|Caratteristica principale
|Ruolo nella pianificazione
|FUE Sapphire
|I canali riceventi vengono aperti con lame in zaffiro prima dell’inserimento degli innesti
|Può essere indicata per una distribuzione pianificata degli innesti su determinate aree
|DHI
|Gli innesti vengono impiantati direttamente mediante penne implanter
|Consente un posizionamento controllato anche tra capelli esistenti nei casi idonei
Terapia a luce rossa nel recupero dopo il trapianto
La tecnologia non interessa esclusivamente la fase chirurgica. La Low-Level Laser Therapy, nota anche come terapia a luce rossa o fotobiomodulazione, utilizza luce a bassa intensità applicata sul cuoio capelluto. L’obiettivo è stimolare l’attività cellulare, favorire la circolazione locale e sostenere condizioni utili alla normale funzione dei follicoli.
Secondo il protocollo della clinica, i pazienti possono effettuare una seduta di terapia a luce rossa il giorno successivo alla procedura. Il trattamento viene utilizzato come supporto durante il recupero dell’area trapiantata e può contribuire al benessere dei follicoli già presenti.
Un approccio al trapianto di capelli sempre più basato sui dati
L’integrazione di imaging digitale, analisi robotizzata e tecnologie basate sulla luce riflette l’evoluzione del trapianto di capelli moderno. I risultati dipendono comunque dalla valutazione medica, dalla qualità dell’area donatrice, da una pianificazione realistica e dalla scelta della tecnica più appropriata.
Alla Dr. Serkan Aygin Clinic di Istanbul, la tecnologia viene integrata in un percorso personalizzato che accompagna il paziente dall’analisi iniziale al trapianto e alle cure post-procedura.