Trapianto di capelli a Istanbul: come la tecnologia sta cambiando pianificazione e trattamento

Il trapianto di capelli si è evoluto notevolmente negli ultimi anni. Oggi il trattamento non riguarda soltanto l’estrazione e l’impianto delle unità follicolari, ma si basa sempre più su analisi del cuoio capelluto, pianificazione personalizzata e tecnologie pensate per supportare precisione e recupero. Presso la Dr. Serkan Aygin Clinic di Istanbul, questo approccio combina tecniche consolidate con sistemi di imaging robotizzato e terapie di supporto basate sulla luce.

ARTAS: analisi digitale per la pianificazione del trapianto di capelli

Tra le tecnologie disponibili presso la clinica vi è il sistema robotizzato ARTAS. Attraverso immagini ad alta definizione, intelligenza artificiale e mappatura digitale, ARTAS può scansionare il cuoio capelluto e analizzare le singole unità follicolari, valutandone distribuzione, direzione e caratteristiche.

Questi dati supportano l’analisi dell’area donatrice e aiutano i medici a pianificare l’utilizzo dei follicoli disponibili. La tecnologia robotica non sostituisce la valutazione medica, ma aggiunge informazioni utili per una pianificazione più dettagliata e misurabile.

ARTAS può inoltre assistere alcune fasi dell’estrazione delle unità follicolari, identificando gli innesti follicolari, o graft, ritenuti più adatti e contribuendo a mantenere uniformità durante il prelievo. Il suo valore principale è l’integrazione tra analisi digitale e piano di trattamento personalizzato.

FUE Sapphire e DHI: tecniche differenti in base alle esigenze del paziente

La Dr. Serkan Aygin Clinic utilizza anche FUE Sapphire e DHI, due tecniche diffuse nel trapianto di capelli. La scelta dipende da fattori come area da trattare, capelli preesistenti, capacità dell’area donatrice e strategia di impianto.

Tecnica Caratteristica principale Ruolo nella pianificazione FUE Sapphire I canali riceventi vengono aperti con lame in zaffiro prima dell’inserimento degli innesti Può essere indicata per una distribuzione pianificata degli innesti su determinate aree DHI Gli innesti vengono impiantati direttamente mediante penne implanter Consente un posizionamento controllato anche tra capelli esistenti nei casi idonei

Terapia a luce rossa nel recupero dopo il trapianto

La tecnologia non interessa esclusivamente la fase chirurgica. La Low-Level Laser Therapy, nota anche come terapia a luce rossa o fotobiomodulazione, utilizza luce a bassa intensità applicata sul cuoio capelluto. L’obiettivo è stimolare l’attività cellulare, favorire la circolazione locale e sostenere condizioni utili alla normale funzione dei follicoli.

Secondo il protocollo della clinica, i pazienti possono effettuare una seduta di terapia a luce rossa il giorno successivo alla procedura. Il trattamento viene utilizzato come supporto durante il recupero dell’area trapiantata e può contribuire al benessere dei follicoli già presenti.

Un approccio al trapianto di capelli sempre più basato sui dati

L’integrazione di imaging digitale, analisi robotizzata e tecnologie basate sulla luce riflette l’evoluzione del trapianto di capelli moderno. I risultati dipendono comunque dalla valutazione medica, dalla qualità dell’area donatrice, da una pianificazione realistica e dalla scelta della tecnica più appropriata.

Alla Dr. Serkan Aygin Clinic di Istanbul, la tecnologia viene integrata in un percorso personalizzato che accompagna il paziente dall’analisi iniziale al trapianto e alle cure post-procedura.

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