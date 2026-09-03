Elisoccorso a Modica, bimba trasferita a Messina

MODICA, 03 Settembre 2026. Intervento dell’elisoccorso è a Modica per il trasferimento salvavita di una bambina di appena un anno e mezzo. La piccola, nata con una complessa malformazione congenita, era stata inizialmente ricoverata nel reparto di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Modica a seguito di un improvviso malore. Nelle ore successive, tuttavia, il quadro clinico ha registrato un rapido e preoccupante aggravamento, che ha spinto i medici a disporre l’immediata intubazione per stabilizzare le sue funzioni vitali.

Vista la criticità della situazione e la necessità di un’assistenza pediatrica specialistica di livello superiore, è stato attivato il servizio di emergenza aereo. L’elicottero sanitario è atterrato nell’area di Via Aldo Moro, permettendo il trasferimento rapido della bambina a Messina.

Al momento la prognosi resta riservata e non sono ancora stati diffusi bollettini medici ufficiali sulle circostanze precise che hanno scatenato il repentino peggioramento delle sue condizioni di salute. La comunità locale segue con apprensione l’evolversi della situazione, affidandosi alle cure del team medico specializzato della struttura di destinazione.

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