M5s Comiso. Sanità per tutti, venerdi sit-in all’Ospedale Regina Margherita

Comiso, 02 settembre 2026 – Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Comiso invita tutti i cittadini a partecipare al sit-in “Sanità X Tutti”, in programma venerdì 4 settembre 2026, dalle ore 8.30 alle 12.30, davanti all’Ospedale Regina Margherita di Comiso.

«Essere presenti significa difendere un diritto fondamentale che viene progressivamente indebolito: quello di potersi curare in tempi ragionevoli, gratuitamente e vicino al luogo in cui si vive», afferma il Gruppo territoriale del M5S di Comiso, che promuove la manifestazione per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che interessano il sistema sanitario pubblico.

Nel mirino del Movimento 5 Stelle ci sono, in particolare, le lunghe liste d’attesa, che in molti casi costringono i cittadini ad aspettare mesi per una visita o un esame oppure, quando le condizioni economiche lo consentono, a rivolgersi alla sanità privata. A questo si aggiungono le criticità del servizio 118, legate alla carenza di personale e mezzi, e la situazione dei pronto soccorso, spesso sovraccarichi, con maggiori difficoltà per chi vive nei centri più piccoli e lontani dai principali presìdi ospedalieri.

«La sanità pubblica nazionale e quella siciliana – sostiene il M5S Comiso – stanno pagando le conseguenze delle scelte politiche dei governi di centrodestra guidati da Giorgia Meloni e Renato Schifani. Non è accettabile che l’accesso alle cure dipenda sempre più spesso dal reddito, dal luogo di residenza o dalla possibilità di pagare privatamente una prestazione». Particolarmente critica, secondo il Gruppo territoriale, è la situazione siciliana. «La Regione ha il compito di programmare servizi, personale e assistenza territoriale – prosegue il M5S di Comiso – ma troppo spesso alle difficoltà concrete dei cittadini si continua a rispondere con annunci. Nel frattempo ospedali e presìdi sanitari dei territori devono fare i conti con carenze e servizi che rischiano di essere progressivamente impoveriti. Occorrono risposte concrete e una programmazione capace di garantire davvero il diritto alla salute». Da qui l’appello rivolto alla città in vista della manifestazione di venerdì.

«Invitiamo tutta Comiso a partecipare numerosa al sit-in davanti all’Ospedale Regina Margherita. La sanità pubblica appartiene a tutti e difenderla significa difendere un diritto essenziale per ogni cittadino. Venerdì vogliamo far sentire con forza la voce del territorio e chiedere che la salute torni ad essere una vera priorità delle istituzioni».

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