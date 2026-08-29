Seconda edizione del Torneo di Beach Tennis dei commercialisti iblei: sport, aggregazione e spirito di squadra

Ragusa, 29 agosto 2026 – Si è conclusa con un grande successo la seconda edizione del torneo di Beach tennis organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, un appuntamento che conferma quanto lo sport possa rappresentare un potente strumento di aggregazione e crescita per la comunità professionale iblea. L’evento si è svolto nella splendida cornice dell’Arena Stelle Beach Tennis Asd di Scoglitti, gestita da Salvo Malandrino e Gaetano Simola, che hanno messo a disposizione una struttura impeccabile e accogliente.

La partecipazione è stata ampia e sentita: circa 30 colleghi provenienti da tutta la provincia hanno scelto di scendere in campo, dimostrando entusiasmo, spirito di squadra e la voglia di condividere un momento di convivialità al di fuori degli impegni di studio e delle scadenze professionali. «Vedere tanti professionisti togliersi la giacca da lavoro per indossare la tenuta da gioco è la prova concreta di quanto sia forte il desiderio di fare rete», ha dichiarato il presidente Michelangelo Aurnia, sottolineando l’importanza di iniziative che rafforzano i legami all’interno della categoria.

Dal punto di vista sportivo, il torneo ha regalato incontri avvincenti e combattuti, con sfide decise spesso all’ultimo punto. A conquistare il titolo di questa edizione è stata la coppia Luca Genovese – Marcello Sallemi, protagonista di una prestazione impeccabile che li ha portati sul gradino più alto del podio. Una menzione speciale va ai secondi classificati, la coppia formata dal presidente Michelangelo Aurnia e da Maurizio Attinelli, protagonisti di una finale intensa e giocata con grande lealtà sportiva.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al consigliere Luca Genovese, che con cura e dedizione ha coordinato l’organizzazione dell’evento, contribuendo in modo decisivo alla riuscita del torneo e alla sua crescita come appuntamento di riferimento per i commercialisti iblei.

L’auspicio è che questa iniziativa possa continuare a crescere nelle prossime edizioni, coinvolgendo un numero sempre maggiore di colleghi e consolidando il valore dello sport come momento di unione, benessere e condivisione. «Grazie a tutti i partecipanti, agli organizzatori e al pubblico che ha sostenuto gli atleti dagli spalti: ci vediamo al prossimo match!».

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