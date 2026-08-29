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La Polizia sventa la truffa del “finto carabiniere”: foglio di via e divieto di ritorno a Ragusa per due coniugi

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RAGUSA, 29 Agosto 2026 – La Polizia di Stato ha emesso il provvedimento del foglio di via obbligatorio nei confronti di due coniugi, di 55 e 51 anni, entrambi gravati da precedenti specifici per truffa. La misura è stata adottata su segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, a seguito di un raggiro messo a segno ai danni di un’altra coppia residente nel capoluogo ibleo.

I due indagati, specializzati nella cosiddetta truffa del “finto carabiniere”, erano riusciti a ingannare le vittime facendosi passare per appartenenti all’Arma. Un copione ben collaudato che sfrutta la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine per estorcere denaro e beni preziosi, prendendo di mira in particolare le persone più vulnerabili.

Il provvedimento che vieta alla coppia di fare ritorno nel Comune di Ragusa rientra nella strategia di contrasto ai reati predatori contro le fasce deboli. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, con controlli intensificati anche durante il periodo estivo, una fase dell’anno in cui gli anziani rischiano di isolarsi maggiormente e di trovarsi più esposti alle azioni dei malintenzionati.

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