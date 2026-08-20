Ragusa. Trent’anni dopo, Maria Occhipinti continua a interrogarci

Ragusa, 20 agosto 2026 – Ci sono donne che appartengono alla storia. E ce ne sono altre che continuano a parlare al presente. A trent’anni dalla sua scomparsa, Maria Occhipinti appartiene a entrambe: una figura che ha segnato la storia di Ragusa e che ancora oggi ci interroga sul valore della libertà, del coraggio e della giustizia.

Per la Consulta Femminile, questo anniversario non rappresenta soltanto un doveroso momento di commemorazione. Vuole essere soprattutto l’inizio di un percorso più ampio, che restituisca visibilità alle donne che hanno contribuito a costruire la storia della nostra comunità e che troppo spesso sono rimaste ai margini della memoria collettiva.

Da alcuni anni la Consulta Femminile è impegnata in un lavoro culturale volto a contrastare l’invisibilità delle donne nella storia e nello spazio pubblico. Lo ha fatto promuovendo iniziative dedicate alle Madri Costituenti, valorizzando la figura di Rosa Balistreri attraverso l’intitolazione del chiostro del Centro Commerciale Culturale e continua a farlo ogni volta che propone progetti di toponomastica femminile, percorsi educativi e iniziative culturali. Perché una città che dimentica le proprie donne è una città che racconta solo una parte della propria storia.

È da questa visione che nasce la proposta di valorizzazione della Rotonda dedicata a Maria Occhipinti: uno dei pochi spazi pubblici della nostra città intitolati a una donna. Non si tratta semplicemente di riqualificare un luogo, ma di restituire dignità a una memoria femminile che appartiene a tutta la comunità.

Il 20 agosto ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa di Maria Occhipinti, una delle figure più significative della storia civile della nostra città. Una donna che, con il coraggio delle proprie convinzioni e la forza delle proprie scelte, ha saputo opporsi all’ingiustizia, pagando personalmente il prezzo della libertà e lasciando un’eredità che ancora oggi interroga le nostre coscienze.

Ricordare Maria Occhipinti significa riconoscere il valore di una donna che ha saputo trasformare il dissenso in responsabilità civile, la difesa della vita in impegno sociale, la libertà in testimonianza. Significa, soprattutto, consegnare la sua storia alle nuove generazioni, affinché non venga relegata alla memoria di poche persone, ma continui a essere patrimonio collettivo della città.

Per questo motivo la Consulta Femminile di Ragusa ha avviato un’interlocuzione con il Sindaco e l’Assessora alle Pari Opportunità, per promuovere un progetto di valorizzazione della Rotonda dedicata a Maria Occhipinti.

Oggi quel luogo, pur affacciandosi su uno degli scorci più suggestivi della vallata iblea, versa in uno stato di trascuratezza che non rende giustizia né alla sua bellezza né al significato della figura che ricorda. La tabella di intitolazione è ormai sbiadita, manca qualsiasi elemento che racconti ai cittadini e alle visitatrici e ai visitatori chi fosse Maria Occhipinti e quello spazio rischia di diventare un semplice punto panoramico, privo della memoria che dovrebbe custodire.

La proposta della Consulta intende restituire identità e dignità alla Rotonda attraverso un percorso condiviso con l’Amministrazione comunale, che preveda il recupero dello spazio, una nuova targa con contenuti narrativi e un QR code di approfondimento, il coinvolgimento delle scuole con un concorso di idee e la costruzione di una programmazione culturale capace di trasformare quel luogo in un presidio permanente di memoria, cittadinanza e partecipazione.

Un progetto di questa natura richiede naturalmente tempi di confronto, progettazione e condivisione. Per questo motivo la Consulta propone che il trentesimo anniversario della scomparsa di Maria Occhipinti non venga vissuto come il punto di arrivo di una commemorazione, ma come il punto di partenza di un percorso destinato a lasciare un segno duraturo nella città.

La memoria, infatti, non vive nelle celebrazioni di un solo giorno. Vive nei luoghi che sappiamo custodire, nelle storie che continuiamo a raccontare, nei valori che scegliamo di trasmettere.

In un Paese in cui gli spazi pubblici dedicati alle donne rappresentano ancora una percentuale esigua rispetto a quelli intitolati agli uomini, prendersi cura della Rotonda Maria Occhipinti assume un significato che va oltre la semplice riqualificazione urbana. È un atto culturale e civile. Significa affermare che le donne non possono continuare a essere invisibili nella memoria delle città, perché senza il loro contributo la storia resta incompleta.

La Consulta Femminile rivolge quindi un invito all’Amministrazione comunale, alle istituzioni, alle scuole e a tutta la cittadinanza affinché questo anniversario diventi l’inizio di un progetto condiviso, capace di fare della Rotonda Maria Occhipinti un luogo vivo, riconoscibile e partecipato.

Perché una città è davvero inclusiva quando riconosce il valore delle donne non solo nelle parole, ma anche nei luoghi che dedica alla loro memoria. E prendersi cura di quei luoghi significa prendersi cura della propria identità, della propria storia e del proprio futuro.

La Consulta Femminile continuerà a impegnarsi affinché la memoria delle donne non sia più relegata ai margini della narrazione pubblica, ma trovi spazio nei luoghi della città, nelle istituzioni, nella cultura e nell’educazione delle nuove generazioni. Perché rendere visibili le donne che hanno cambiato la storia significa costruire una società più consapevole, più giusta e più fedele alla propria memoria.

Trent’anni dopo la sua scomparsa, Maria Occhipinti continua a interrogarci. La risposta spetta a tutti noi.

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