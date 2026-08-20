Cinquant’anni dopo la maturità: la mitica 3^A del Liceo Classico “Campailla” di Modica si riunisce a tavola

MODICA, 20 Agosto 2026 – Un cinquantennale che profuma di ricordi, di banchi di scuola, di giovinezza e di un’amicizia che il tempo non è riuscito a scalfire. A Modica, in un noto ristorante della periferia, si sono ritrovati gli ex studenti della mitica 3^A del Liceo Classico “Tommaso Campailla”, che nel 1976 conclusero il loro percorso quinquennale scolastico.

A festeggiare questo straordinario traguardo, rigorosamente “Licealmente” insieme, sono stati Rosario Trombadore, Giorgio Scavino, Peppe Biscari, Rosa Arezzo, Concetta Spadaro, Ross Boncoraglio, Giannella Alfano, Maurilio Assenza, Michele Armenia, Bartolo Iacono, Rosellina Iabichino, Gianni La Rosa, Donata Militello, Patrizia Girgenti, Patrizia Galazzo, Enza Sigona, Maria Spadaro, Maria Gerratana, Corrado Garofalo, Giovanni Favaccio, Giovanna Basile, Carmela Paternò, Rosanna Basile, Maria Teresa Aprile e Antonella Agnello. “50 anni e no sentirli (purtroppu a ‘ntisa nun è chidda ri na vota), è stato lo slogan dell’invito.

Una tavolata ricca di emozioni, abbracci e aneddoti, impreziosita da una presenza d’eccezione: il professor Paolo Nifosì, all’epoca stimato docente di Storia dell’Arte, che ha accolto con grande affetto l’invito dei suoi ex alunni, rinnovando un legame speciale che attraversa le generazioni. Cinquant’anni dopo la maturità, le strade si sono intrecciate di nuovo per celebrare non solo un anniversario, ma il valore indelebile di un percorso di crescita condiviso.

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