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Bonus nido famiglia 2026: Assoutenti chiede lo sblocco dei pagamenti e un tavolo tecnico a Modica

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MODICA, 16 Settembre 2026 – La sezione provinciale di Ragusa di ASSOUTENTI APS-ETS è intervenuta con decisione a tutela delle famiglie di Modica, raccogliendo le numerose segnalazioni relative al blocco delle pratiche INPS per il Bonus asilo nido 2026, nello specifico per la frequenza di servizi educativi domiciliari.

L’associazione ha inoltrato una nota formale al Comune di Modica, all’INPS territoriale e agli enti competenti per fare luce sulla regolarità amministrativa e sui titoli abilitativi richiesti dalla normativa nazionale, la quale ammette al beneficio i nidi domiciliari purché regolarmente autorizzati a livello regionale.

Sblocco immediato dei pagamenti: L’associazione sottolinea l’inaccettabilità dei ritardi accumulati, che lasciano i genitori in attesa per mesi nonostante il regolare pagamento delle rette scolastiche.

Apertura di un tavolo tecnico urgente: È stato richiesto un confronto diretto tra Comune di Modica, INPS, Regione Siciliana, struttura interessata e la stessa Assoutenti per chiarire il regime abilitativo e sbloccare le pratiche pendenti.

Verifica dello scambio dati: Si punta a monitorare le comunicazioni tra l’amministrazione comunale e l’ente previdenziale, alla luce delle novità normative del 2026 che impongono uno scambio diretto delle informazioni relative ai titoli abilitativi delle strutture.

«Non è più accettabile che le famiglie restino in attesa per mesi. È necessario completare con urgenza le verifiche amministrative e sbloccare i pagamenti del Bonus nido in favore degli aventi diritto», dichiara ASSOUTENTI Provincia di Ragusa, confermando che l’associazione continuerà a fornire assistenza legale e amministrativa ai genitori coinvolti.

 

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