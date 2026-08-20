Comiso, ruba gasolio da autocarri in sosta: arrestato dai Carabinieri

COMISO, 20 Agosto 2026 — Un furto di ingenti proporzioni è stato sventato la scorsa notte a Comiso grazie alla sinergia tra la segnalazione di un cittadino e il tempestivo intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa. Un uomo di 33 anni, di origini rumene e residente in provincia di Caltanissetta, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

L’episodio si è verificato intorno alle 3:30 del mattino. Il titolare di un’azienda locale di trasporti ha notato movimenti sospetti attorno a due autocarri della sua flotta, parcheggiati lungo la pubblica via. Compresa la gravità della situazione, l’imprenditore ha immediatamente composto il numero unico di emergenza 112 e si è diretto in strada per cercare di fermare i malviventi.

Alla vista del proprietario, i ladri hanno tentato una fuga precipitosa. Durante la ritirata, uno di loro è rovinato a terra, rimanendo bloccato sul posto mentre il complice riusciva ad allontanarsi. Pochi istanti dopo è sopraggiunta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Vittoria, che ha bloccato il fuggitivo e avviato i rilievi.

Dai controlli è emerso che i ladri erano riusciti a forzare i tappi dei serbatoi di due autocarri, sottraendo complessivamente circa 900 litri di gasolio. I militari hanno recuperato immediatamente una parte del carburante già travasato in taniche da 25 litri, mentre in una via limitrofa è stata rintracciata l’automobile utilizzata per il colpo, anch’essa carica di bidoni pieni di gasolio. L’auto e gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati, e il carburante recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.

Dopo l’arresto, il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto per il 33enne gli arresti domiciliari. A seguito del rito direttissimo, il Giudice monocratico ha convalidato l’operato dell’Arma e applicato all’indagato la misura cautelare del divieto di ritorno nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’Arma rammenta che per l’indagato vige comunque la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

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