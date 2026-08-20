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Ragusa, latitante internazionale braccato e arrestato dalla Polizia: deve scontare i reati commessi in Grecia

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RAGUSA, 20 Agosto 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un cittadino albanese di 38 anni in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria della Grecia.

L’operazione rientra nell’ambito della cooperazione internazionale di Polizia. La Direzione Centrale della Polizia Criminale aveva diramato una nota di ricerca per rintracciare l’uomo, resosi irreperibile per sottrarsi alla giustizia ellenica. Le accuse a suo carico comprendono furto in concorso, uccisione di animali, abigeato in concorso e violazioni delle norme sull’immigrazione.

Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa hanno avviato immediate attività investigative e di monitoraggio sul territorio, combinando controlli incrociati e servizi di osservazione fino a individuare il covo del latitante.

Dopo il rintraccio e il fermo, l’uomo è stato condotto in Questura per le formalità di rito e successivamente associato alla Casa Circondariale di Ragusa. Il trentottenne rimarrà a disposizione della Corte d’Appello in attesa dell’espletamento delle procedure di estradizione verso la Grecia.

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