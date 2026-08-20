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Ragusa, nasce in casa il piccolo Gabriele: il pronto intervento del 118 regala una storia a lieto fine

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Ragusa, 20 agosto 2026 – Una mattinata intensa e ricca di emozioni quella vissuta a Ragusa, dove un parto precipitoso ha sorpreso una giovane mamma direttamente all’interno delle mura domestiche. Il piccolo Gabriele è venuto al mondo prima ancora che la donna potesse raggiungere il pronto soccorso. La richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118 è arrivata poco prima delle 8:00. Sul posto è stata prontamente inviata l’ambulanza MSA Ragusa 1, seguita a stretto giro dall’unità medicalizzata MSA Modica 1. All’arrivo del personale medico nell’abitazione, il travaglio si era già concluso: la velocità delle contrazioni e l’evoluzione rapida del parto, trattandosi della seconda gravidanza per la donna ragusana, non hanno lasciato il tempo materiale per il trasporto in ospedale. I sanitari si sono subito accertati delle condizioni della madre e del neonato. Il piccolo Gabriele è stato accuratamente visitato, assistito e accolto dall’affetto e dalle cure degli operatori del 118, felici di aver preso parte a un intervento decisamente inusuale rispetto alle consuete emergenze quotidiane. Madre e figlio godono di ottima salute.

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