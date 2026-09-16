Pozzallo/Palermo, 16 settembre 2026 – Il Lotto sorride alla Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 15 settembre, alla Regione sono andati circa 21mila tra i premi più alti. In Via Mario Rapisardi a Pozzallo, una Cinquina Simbolotto vale 10.869 euro, mentre in Via Maresciallo Armando Diaz a Palermo vinti 10.516 euro con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,23 milioni di euro, per un totale di 860 milioni di euro da inizio 2026.
Lotto, in Sicilia doppietta da 21mila euro. Vincita a Pozzallo
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