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Attualità | Pozzallo

Lotto, in Sicilia doppietta da 21mila euro. Vincita a Pozzallo

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Pozzallo/Palermo, 16 settembre 2026 – Il Lotto sorride alla Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 15 settembre, alla Regione sono andati circa 21mila tra i premi più alti. In Via Mario Rapisardi a Pozzallo, una Cinquina Simbolotto vale 10.869 euro, mentre in Via Maresciallo Armando Diaz a Palermo vinti 10.516 euro con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,23 milioni di euro, per un totale di 860 milioni di euro da inizio 2026.

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