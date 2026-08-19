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Tragedia sfiorata a Modica: masso lanciato dall’alto sulle auto in transito verso il Ponte Guerrieri

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MODICA, 19 Agosto 2026 – Attimi di puro terrore quelli vissuti la scorsa notte a Modica, dove si è sfiorata una vera e propria tragedia. Poco prima della mezzanotte, lungo il tratto di strada che collega la rotatoria di Contrada Caitina all’imbocco del Ponte Guerrieri, un grosso masso del peso stimato tra i 3 e i 5 chilogrammi è improvvisamente piombato dall’alto, colpendo in pieno una vettura in transito.

Per un caso fortuito, o per un vero e proprio miracolo, il conducente è uscito completamente illeso dall’abitacolo. Nonostante il forte impatto che ha mandato in frantumi il vetro della vecchia  Renault Kangoo, l’automobilista non ha riportato ferite. Come ha raccontato lui stesso, il bilancio si limita ai danni materiali di una macchina già datata, un aspetto considerato del tutto irrilevante rispetto al pericolo mortale appena scampato.

A destare profonda inquietudine, tuttavia, non è il danno economico, ma la natura del gesto. Il fatto che la grossa pietra sia arrivata dall’alto fa inevitabilmente pensare a un atto deliberato, sollevando lo spettro di vandali che lanciano sassi sulle auto in corsa per puro “divertimento”. Un passatempo folle e sconsiderato che avrebbe potuto avere conseguenze letali.

L’episodio lancia un grave allarme per la sicurezza pubblica in uno degli snodi viari più frequentati della città. La speranza è che questo appello possa sensibilizzare chi di dovere per un potenziamento dei controlli nella zona, affinché i responsabili di questo pericolosissimo gesto vengano individuati prima che ci scappi la tragedia.

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