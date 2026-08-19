Auto abbandonata dopo un incidente in via Nuova Sant’Antonio a Modica: traffico in tilt

MODICA, 19 Agosto 2026 – Un’Alfa Romeo 147 di colore scuro è rimasrs abbandonata stamattina in mezzo alla strada, in via Nuova Sant’Antonio, nei pressi del convento dei frati cappuccini. Il veicolo lasciato in sosta improvvisamente si è messo in movimento per lo sganciamento del freno.

Dopo l’impatto, la vettura è rimasta bloccata di traverso sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia locale e la polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso, regolare la viabilità e avviare le indagini finalizzate a risalire all’identità del conducente fuggito. Nel frattempo, l’intervento di un carro attrezzi ha provveduto a rimuovere il veicolo incidentato e a liberare la carreggiata. L’episodio ha causato significativi rallentamenti al traffico veicolare su entrambi i sensi di marcia durante le operazioni di sgombero e messa in sicurezza.

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