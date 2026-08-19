Tragedia nei cieli del Sud: ultraleggero precipita nel Cosentino, morti due avvocati partiti da Ragusa

Laghicello di Fuscaldo (CS), 19 Agosto 2026 – L’epilogo delle ricerche dell’ultraleggero scomparso domenica mattina si è consumato nel modo più tragico. Il velivolo Tecnam è stato ritrovato nel Cosentino, in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso naturale. A bordo viaggiavano due noti avvocati: Carlo Arnulfo, 64 anni, residente a Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. Per entrambi l’impatto non ha lasciato scampo.

La vicenda ha toccato profondamente anche il territorio ibleo, poiché il volo era iniziato proprio da Ragusa. I due professionisti avevano decollato dall’aviosuperficie dell’Eremo della Giubiliana, una struttura che negli anni si è affermata come punto di riferimento nel panorama dell’aviazione leggera siciliana. Situata a sud della città in un’area rurale aperta, la pista è frequentata da piloti, scuole di volo e appassionati come base o tappa intermedia per rotte verso la Sicilia orientale, Malta, le Eolie e la Calabria.

Da lì Arnulfo e Buccico erano partiti per una prima sosta a Capo d’Orlando, prima della ripartenza alle 9.30 in direzione della Calabria, con destinazione l’aviosuperficie “Sibari Fly” di Cassano allo Ionio e un itinerario che prevedeva il sorvolo delle Eolie. Le tracce del velivolo si sono interrotte un’ora dopo il decollo dal Messinese: l’ultimo contatto risale alle 10.24, quando Angela Buccico ha inviato a un’amica un sms con una foto scattata in volo sopra Stromboli.

Il velivolo non è mai arrivato a destinazione. Il ritrovamento del relitto è stato confermato dal sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, mentre le operazioni di recupero sono rese complesse dalla conformazione del terreno. La tragedia ha suscitato profondo cordoglio negli ambienti forensi e in Basilicata: Angela Buccico era infatti figlia di Emilio Nicola Buccico, già sindaco di Matera, e sorella dell’attuale vicesindaco Rocco Buccico.

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