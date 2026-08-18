Santa Croce Camerina. Defibrillatori, si sblocca la procedura. Agnello: “Necessario arrivare a questo punto?”

Santa Croce Camerina, 18 agosto 2026 – «Prendo atto con soddisfazione della determina del 13 agosto che finalmente sblocca la procedura per l’acquisto di un defibrillatore attraverso le economie derivanti dalla mia rinuncia a circa 2.700 euro annui della mia indennità. Se anche un solo dispositivo potrà contribuire a salvare una vita, non posso che esserne contento. Cosi Il Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina Luca Agnello.

La rinuncia è stata una mia scelta personale, compiuta nonostante il disappunto di qualcuno. Ho semplicemente suggerito all’Amministrazione di destinare quelle risorse all’acquisto di due defibrillatori, come modo concreto per restituirle alla comunità.

La Giunta ha destinato all’operazione 2.000 euro e la determina chiarisce che, con questa somma, si procede concretamente all’acquisto di un solo dispositivo.

Pazienza. L’importante è che finalmente uno arrivi. Ma una domanda resta, prosegue Agnello: c’era davvero bisogno di arrivare a questo punto?

Ho aspettato per mesi in silenzio, senza cercare visibilità. Poi ho sollevato pubblicamente la questione e, dopo appena due settimane, arriva la determina.

Per questo voglio ringraziare il Sindaco per aver finalmente sbloccato la procedura. I tempi, però, fanno riflettere: per mesi la questione è rimasta ferma e, una volta portata pubblicamente all’attenzione, è arrivata una risposta concreta.

Questa vicenda mi lascia anche una riflessione personale. È chiaro che, in questi anni, qualcuno ha scambiato la mia correttezza per arrendevolezza. In realtà ho semplicemente scelto, spesso, di affrontare le questioni con discrezione e senso delle istituzioni.

Quando però ritengo che qualcosa sia utile alla comunità, continuo a sostenerlo fino a quando non arriva una risposta. Questa volta è arrivata. E di questo sono sinceramente contento, conclude il Presidente della Civica Assise Agnello

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