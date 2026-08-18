Pozzallo. La Giunta chiede l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nella stazione marittima del Porto

Pozzallo, 18 agosto 2026 – La Giunta Municipale ha approvato la delibera in cui chiede l’istituzione di una nuova sede farmaceutica all’interno della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo.

La richiesta è giustificata dal grande sviluppo della struttura portuale con una movimentazione di quasi mezzo milione di passeggeri annui e dal continuo incremento della movimentazione delle merci e del trasporto degli autoveicoli.

Dopo l’acquisizione dei pareri dell’ASP e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa, l’istanza verrà trasmessa alla Regione Siciliana per il parere finale.

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