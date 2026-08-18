Pozzallo, 18 agosto 2026 – La Giunta Municipale ha approvato la delibera in cui chiede l’istituzione di una nuova sede farmaceutica all’interno della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo.
La richiesta è giustificata dal grande sviluppo della struttura portuale con una movimentazione di quasi mezzo milione di passeggeri annui e dal continuo incremento della movimentazione delle merci e del trasporto degli autoveicoli.
Dopo l’acquisizione dei pareri dell’ASP e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa, l’istanza verrà trasmessa alla Regione Siciliana per il parere finale.
Pozzallo. La Giunta chiede l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nella stazione marittima del Porto
Pozzallo, 18 agosto 2026 – La Giunta Municipale ha approvato la delibera in cui chiede l’istituzione di una nuova sede farmaceutica all’interno della stazione passeggeri del Porto di Pozzallo.
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