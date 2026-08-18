Asd Real Modica pronti a ripartire con la nuova stagione della Scuola Calcio

Asd Real Modica pronti a ripartire con la nuova stagione della Scuola Calcio

Modica, 18 agosto 2026 – Dopo il grande successo (ormai consolidato) della Baby Champions organizzata dall’Asd Real Modica, la stessa è pronta a continuare il proprio progetto sportivo/educativo con l’inizio della Scuola Calcio per la stagione 2026/2027.

La società del presidente Stefano Di Rosa, quindi, si appresta a vivere il proprio nono anno di vita. In questi anni la Scuola Calcio è cresciuta al punto da diventare un punto di riferimento in tutta la città di Modica.

Nata e cresciuta a Modica Alta, da quattro anni ormai, la Scuola Calcio Real Modica, si è affermata anche al quartiere Sorda nei campetti di Sportmania in C.da Pirato.

“Siamo pronti ad accogliere i tanti bambini e ragazzi che vorranno unirsi a noi” – dichiara il Direttore Tecnico della Scuola Calcio Real Modica, Ciccio Di Rosa. “L’obiettivo è di formare dei calciatori pensanti e capaci di rendersi autonomi, per far si che questa responsabilità ed autonomia sia trasferita dal campo a fuori e viceversa”

La società modicana, seppure giovane vanta ormai circa 300 tesserati e per la nuova stagione è pronta ad accogliere bambini/e e ragazzi/e nati tra il 2022 e il 2011 (suddivisi per le varie categorie federali) che saranno guidati da uno staff qualificato e collaboratori giovani pieni di entusiasmo pronti a mettere ogni singolo ragazzo al centro del progetto

“Un Obiettivo della nuova stagione” aggiunge il presidente Stefano Di Rosa ” sarà quello di rafforzare il legame con le famiglie, attraverso dei momenti di formazione e momenti di aggregazione, poiché riteniamo fondamentale il legame tra queste due componenti educative (staff e famiglia) fondamentali per lo sviluppo psicofisico di ogni singolo atleta”

Le sedi dove si svolgeranno le attività della Scuola Calcio Real Modica saranno il campetto del Geodetico a Modica Alta, la struttura Sportmania in C.da Pirato e lo stadio Pietro Scollo

Da Martedì 25 agosto saranno aperte ufficialmente le iscrizioni e dai primi di settembre prenderà il via la nuova stagione.

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