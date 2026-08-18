Etna, revocate tutte le restrizioni: tornano regolari i voli all’aeroporto di Catania

CATANIA ,18 Agosto 2026 – Torna alla piena e normale operatività l’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. A darne notizia è la SAC, società di gestione dello scalo etneo, confermando il ripristino immediato di tutte le attività di volo, sia in arrivo che in partenza.

La svolta è arrivata in seguito al miglioramento del quadro vulcanico dell’Etna, con il conseguente passaggio del livello di allerta per l’attività vulcanica da “Red” (rosso) a “Orange” (arancione). Ciò ha permesso alle autorità competenti di disporre la riapertura di tutti i settori dello spazio aereo precedentemente chiusi o limitati a causa dell’emissione e della presenza di cenere in atmosfera.

L’operatività era stata condizionata e ridotta nei giorni scorsi per garantire la massima sicurezza dei voli. Con il definitivo superamento delle criticità ambientali e l’annullamento di qualsiasi contingentamento per gli aerei in arrivo e in partenza, le operazioni di volo sono riprese a pieno regime. La società di gestione invita comunque i passeggeri a verificare lo stato aggiornato del proprio volo consultando i canali ufficiali o contattando la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

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