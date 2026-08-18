Modica Calcio, colpo in difesa: ufficiale l’arrivo dell’argentino Emiliano Callegari Torre

MODICA, 18 Agosto 2026 – Ora è ufficiale. Come avevamo anticipato lo scorso 7 luglio, il Modica ha definito il rinforzo tanto atteso per il reparto arretrato, chiamato a colmare i vuoti lasciati dalle partenze di Dimitrios Itzidis (trasferitosi al Niscemi insieme al compagno di squadra Idoyaga) e di Simone Brugaletta, passato all’Akragas.

A vestire la maglia rossoblù è Emiliano Callegari Torre, difensore argentino reduce dall’esperienza della scorsa stagione con il Ragusa.

Classe 1996 e dotato di un doppio passaporto (argentino-spagnolo), il trentenne rinforza la retroguardia modicana portando in dote una notevole dose di esperienza e una spiccata duttilità tattica. 186 centimetri di altezza, ideali per garantire solidità nel gioco aereo, Callegari Torre può agire con grande affidabilità sia come difensore centrale sia come esterno difensivo su entrambe le fasce.

Un innesto di spessore per lo scacchiere tattico della nuova stagione, che assicura al tecnico alternative preziose e un profilo di sicuro affidamento per la categoria.

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