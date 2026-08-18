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Santa Croce Calcio. Primo allenamento al Kennedy agli ordini di mister Campanaro

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Santa Croce Camerina, 18 agosto 2026 – È ufficialmente iniziata ieri pomeriggio la nuova stagione del Santa Croce Soccer, che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Promozione. Il gruppo biancazzurro si è ritrovato alle 17.30 allo stadio Kennedy per dare il via al ritiro precampionato, primo appuntamento di un percorso che accompagnerà la squadra verso l’esordio ufficiale nella Coppa Italia Regionale e, successivamente, nel campionato.

A guidare il gruppo sul terreno di gioco è stato mister Fabio Campanaro, affiancato dal suo assistente Luca Farina. Prima di iniziare la seduta, il tecnico ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai calciatori che hanno vestito la maglia del Santa Croce nella passata stagione, sottolineando il contributo offerto e l’impegno profuso durante l’intera annata.

Contestualmente, mister Campanaro ha dato il benvenuto ai nuovi elementi che andranno a comporre il nuovo ‘roster’ biancazzurro. Il gruppo, destinato a essere ulteriormente definito nelle prossime settimane, sarà chiamato a trovare rapidamente amalgama, identità e condizione atletica, in vista dei primi impegni amichevoli.

Il lavoro dello staff tecnico sarà quindi orientato non soltanto alla preparazione fisica, ma anche alla costruzione dei meccanismi di gioco e dell’intesa tra i reparti, elementi fondamentali per affrontare una stagione lunga e impegnativa.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigenza del Santa Croce Soccer, che guarda con fiducia alla nuova stagione e alla progressiva definizione dell’organico.

La società è al lavoro per completare una rosa equilibrata e competitiva, con l’obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza della Coppa Italia Regionale e del campionato di Promozione nelle migliori condizioni possibili.

Il primo passo è stato compiuto oggi al Kennedy. Da adesso comincia il lavoro sul campo, con il gruppo chiamato a trasformare entusiasmo e motivazioni in condizione, organizzazione di gioco e spirito di squadra, ingredienti indispensabili per affrontare al meglio la nuova stagione.

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