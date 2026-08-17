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Ambiente | Attualità

Etna, nuova eruzione: alta nube di cenere dalla Voragine e nuova bocca a Monte Rittmann

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L’Etna registra una nuova giornata di spiccata attività: mentre il campo lavico nella Valle del Bove si sta gradualmente raffreddando, un’esplosione mattutina al cono di Monte Rittmann ha provocato un piccolo crollo e l’apertura temporanea di una nuova bocca effusiva. Prosegue senza sosta l’attività esplosiva al cratere della Voragine, che ha sollevato una nube di cenere alta circa 6.000 metri dispersa verso sud-est, mentre i segnali sismici interni al vulcano si mantengono costanti su valori elevati.

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