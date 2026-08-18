Fondi regionali, strade dissestate e 46.650 euro per un concerto: le polemiche a Pozzallo

POZZALLO, 18 Agosto 2026 – Al centro del dibattito politico pozzallese ci sono, ancora una volta, i 175.000 euro assegnati dalla Regione Siciliana al Comune e le modalità con cui la Giunta ha deciso di impiegarli.

La questione si scontra con il tema della sicurezza stradale, tornato drammaticamente d’attualità dopo il grave incidente che ha visto una concittadina trasportata in elisoccorso a Catania a causa delle condizioni critiche del manto stradale, seguito da altri episodi simili che evidenziano la pericolosità della rete viaria locale. Di fronte alle richieste di destinare le risorse regionali alla messa in sicurezza delle strade, la risposta dell’amministrazione è finita sotto accusa.

Le tensioni si sono acuite con la pubblicazione della determina del 17 agosto 2026, che ha impegnato 46.650 euro per un concerto di Enrico Ruggeri.

Dal movimento “Liberiamo Pozzallo – Sud chiama Nord” si leva una dura critica nei confronti di questa spesa, definita inadeguata rispetto alle reali priorità della cittadinanza. Secondo il gruppo politico, “l’investimento per un evento pubblico in piazza non genererebbe un effettivo ritorno economico per il territorio, distogliendo fondi da interventi urgenti legati al decoro urbano, alla pulizia e alla sicurezza dei percorsi pedonali e veicolari”.

Si evidenzia il malcontento dei residenti, invitati “ad una maggiore partecipazione attiva e a non limitare la protesta alle piattaforme social”. L’appello si estende, inoltre, alle forze politiche locali e ai futuri candidati sindaci in vista delle prossime amministrative, auspicando la costruzione di una coalizione alternativa e coesa per rispondere alle istanze della comunità.

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