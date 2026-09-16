L’Ordine dei Biologi della Sicilia lancia a Ragusa un corso innovativo sulla salute del suolo

Ragusa, 15 settembre 2026 — Di fronte alle crescenti sfide poste dal cambiamento climatico, dalla desertificazione e dal consumo insostenibile del territorio, l’Ordine dei Biologi della Sicilia conferma il ruolo centrale della competenza scientifica nella transizione ecologica. Dal 21 al 24 settembre 2026, presso l’I.T.I.S. “E. Majorana” di Ragusa si terrà il Corso Teorico-Pratico: Applicazione dell’Indice di Qualità Biologica del Suolo QBS-ar, un percorso formativo d’eccellenza dedicato alla valutazione dello stato di salute di questa risorsa non rinnovabile.

Il corso, ideato dal Biologo Antonino Duchi e coordinato scientificamente dallo stesso Antonino Duchi e dalla Biologa Monica Giampiccolo, sarà condotto da docenti di rilievo internazionale provenienti dall’Università di Parma — la Prof.ssa Cristina Menta e la Prof.ssa Sara Remelli Menta —.

«Non può esserci vera transizione ecologica senza il rigore della scienza e la competenza del Biologo», afferma l’Ordine dei Biologi della Sicilia. Il suolo non è un semplice supporto fisico, ma un ecosistema vivo e complesso. Valutarne lo stato di salute rappresenta una necessità politica, economica e sociale per orientare la pianificazione territoriale, la sicurezza agricola e i progetti finanziati dal PNRR.

Il programma è stato strutturato in quattro giornate intensive

Questo percorso offrirà ai partecipanti un’esperienza operativa unica, coniugando teoria avanzata e applicazione pratica. Le competenze acquisite saranno immediatamente trasferibili in contesti professionali legati alla diagnostica ambientale, alla consulenza per progetti PNRR e alla valutazione d’impatto ecologico sul territorio mediterraneo.

Contatti per informazioni e iscrizioni:

https://www.ordinebiologisicilia.it/a-ragusa-dal-21-settembre-corso-teorico-pratico-applicazione-dellindice-di-qualita-biologica-del-suo-1010.html

https://forms.gle/jpNHFjaxpH2zFgd2A

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