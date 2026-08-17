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Gli agricoltori non possono più aspettare l’arrivo degli aiuti:: occorre sbrigarsi!

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Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 17 agosto 2026 – L’agricoltura siciliana in ginocchio, specialmente le colture in asciutto. La crisi del grano, il prezzo del latte “spot” al 50% rispetto al prezzo di contratto, il costo alle stelle del gasolio agricolo, i danni delle alte temperature e dei conseguenti incendi diffusi meritano una riflessione profonda sui tempi di attuazione delle misure messe in campo dal parlamento siciliano a sostegno del comparto produttivo più importante della Regione”. A parlare è l’Onorevole Ignazio Abbate che interviene sui ritardi nell’erogazione degli aiuti in favore del comparto agricolo: “Oggi ci troviamo a discutere ancora di erogazione di risorse approvate con provvedimenti datati a partire da novembre 2025 fino a maggio di quest’anno. In particolare tre provvedimenti approvati in Parlamento e voluti fortemente dal sottoscritto e dal gruppo della DC, qualora attuati, metterebbero a disposizione 18 milioni di euro per il comparto agricolo. Ricordiamo che tre sono i milioni destinati all’acquisto di riproduttori maschi e femmine e per la lotta alla radicazione della brucellosi delle aziende zootecniche, cinque milioni per i finanziamenti a tasso zero per acquisto scorte e prestiti di conduzione, dieci milioni per l’abbattimento dell’extra costo del gasolio agricolo a partire dal primo di marzo al 30 giugno. Oggi è necessaria, a prescindere dalla bontà dei provvedimenti che il parlamento metterà a disposizione del comparto agricolo nelle prossime variazioni di bilancio, è necessario e indispensabile chiudere la parte burocratica riguardante questi tre provvedimenti che sono indispensabili per la sopravvivenza di migliaia di aziende siciliane. Auspico che l’Assessore Sammartino, disponibile dal primo momento a supportare e sposare questi provvedimenti venuti dalla concertazione con le associazioni di categoria agricole e in particolare con la Coldiretti, dia un’accelerazione all’iter per l’erogazione delle risorse. E’ inutile pensare a provvedimenti nuovi mettendo a disposizione le risorse se poi dal momento dell’approvazione  all’erogazione deve passare così tanto tempo che rende inutile lo scopo per il quale sono stati pensati. La collaborazione mia e del gruppo DC è e rimarrà totale nel supportare qualsiasi provvedimento legislativo che il Governo vorrà mettere in campo a favore dell’agricoltura siciliana”.

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1 commento su “Gli agricoltori non possono più aspettare l’arrivo degli aiuti:: occorre sbrigarsi!”

  1. Franco m

    Ci eravamo preoccupati che non aveva pubblicato niente sor gnaziu! Tutta fuffa come al solito solo propaganda al vento

    2

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