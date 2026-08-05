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Cultura | Scicli

Sold Out al living del Pata Pata di Sampieri per il concerto del maestro Marcello Pellegrino

Un altro contributo corredato dalle letture di Marco Sammito, volto alla rinascita del sito di archeologia industriale
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Tempo di lettura: 2 minuti

Sampieri(Scicli), 05 agosto 2026 – Grande successo ieri sera nel living del Pata Pata di Sampieri del concerto del maestro Marcello Giordano Pellegrino dal titolo “Good Morning, Fornace Penna”; concerto che si è avvalso delle letture di note romanzate sull’ex Fornace a cura di Marco Sammito.
La straordinaria esibizione, che rientra nell’ambito degli eventi dell’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”, ha registrato il sold out con un pubblico entusiasta e attento sino alla fine. L’artista sciclitano, conosciuto anche all’estero, ha eseguito brani di Luigi Einaudi, Elton John, Leonard Cohen, John Lennon e poi ancora le musiche da film con le colonne sonore di Morricone, Rota, Piovani e Bacalov, molto apprezzate dall’auditorio che ha richiesto alla fine diversi bis.
Un concerto, durato un’ora e mezza, con standing ovation finale per l’artista, compositore e promotore di stagioni concertistiche, in omaggio alla Fornace Penna oggi rinata a nuova vita grazie agli interventi realizzati dalla Regione Siciliana. Il concerto di ieri segue quello realizzato il 4 giugno del 2023 con il tema “Note di speranza per la Fornace”, proprio nel perimetro dell’ex Fornace per invocarne il rapido recupero, registrando una partecipazione di massa come testimonianza civile e ambientale per la salvaguardia di questo splendido esempio di archeologia industriale il cui uso finale è ancora una scommessa aperta.

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