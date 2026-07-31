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Politica | Pozzallo

Scontro sulla Tari a Pozzallo, la maggioranza affonda l’opposizione: “Avete fatto pagare più tasse ai cittadini”

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POZZALLO, 31 Luglio 2026 – Pozzallo, scontro politico infuocato sulla tassa rifiuti. A intervenire duramente sono i consiglieri di maggioranza Francesco Ammatuna e Francesco Giannone, che puntano il dito contro l’opposizione e il Presidente del Consiglio comunale, accusandoli di aver fatto prevalere logiche di parte a discapito delle tasche dei cittadini.
Al centro della polemica c’è il voto sull’abbassamento della Tari: «C’era da votare la proposta di abbassare le tasse sui rifiuti: i consiglieri di maggioranza hanno votato a favore, quelli dell’opposizione no», denunciano i due consiglieri, definendo il comportamento della controparte strumentale e figlio di un “odio verso il Sindaco” capace di arrecare danni enormi alla comunità.
Nel mirino finisce anche la presidenza dell’assemblea cittadina, rea – secondo la maggioranza – di non mantenere la necessaria terzietà: «I continui e volgari attacchi del Presidente del Consiglio, che dovrebbe avere una funzione super partes, ci fanno apparire come una città perennemente litigiosa». Un clima di tensione istituzionale che, concludono Ammatuna e Giannone, restituisce un’immagine negativa e poco decorosa della città di Pozzallo.

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