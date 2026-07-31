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Ragusa | Sanità

Sciopero dei medici di famiglia: l’ASP di Ragusa attiva i presidi straordinari per le emergenze

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RAGUSA, 31 luglio 2026 – Disagi in vista per i cittadini della provincia di Ragusa nella giornata di oggi, venerdì 31 luglio, a causa dello sciopero nazionale dei Medici di Medicina Generale indetto da diverse sigle sindacali. Per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e limitare le criticità, l’ASP di Ragusa ha disposto un piano di emergenza con il potenziamento dei servizi territoriali e l’apertura straordinaria di diversi presidi di Continuità Assistenziale.
​I servizi rimarranno operativi dalle ore 8:00 alle 20:00 nei tre principali distretti della provincia:
​Distretto di Ragusa: attivi i presidi di Piazza Igea (Ragusa), della Casa della Comunità di Chiaramonte Gulfi (di riferimento anche per i comuni di Giarratana e Monterosso Almo) e della Casa della Comunità di Santa Croce Camerina (a servizio anche delle località di Marina di Ragusa, Casuzze e Punta Braccetto).
​Distretto di Modica: presidi aperti a Modica, Ispica e Pozzallo. A Frigintini il servizio sarà attivo nel pomeriggio, dalle ore 14:00 alle 20:00.
​Distretto di Vittoria: garantiti i servizi infermieristici presso le Case della Comunità di Vittoria e Acate.
​Per la gestione delle urgenze a bassa priorità, restano regolarmente in funzione gli ambulatori dedicati ai Codici Bianchi negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, oltre ai Punti di Primo Intervento (PPI) di Comiso, Scicli e Scoglitti.
​L’ASP invita i cittadini a rivolgersi a queste strutture solo in caso di effettiva necessità per evitare il sovraffollamento dei Pronto Soccorso.

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