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Politica | Ragusa

Ragusa, Mauro (MPA): “Su commercio e nuove medie strutture serve la massima trasparenza”

Presentato accesso agli atti sulle autorizzazioni di supermercati
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Ragusa, 31 luglio 2026 – “Un accesso agli atti al Comune di Ragusa per acquisire tutta la documentazione relativa alle 6 medie strutture di vendita autorizzate e in corso di realizzazione nel territorio comunale”.

Il consigliere comunale del Movimento per l’Autonomia Gaetano Mauro chiede di volere fare piena luce sull’iter amministrativo che ha portato l’Amministrazione Cassì, al rilascio delle autorizzazioni e di comprendere quale sia la programmazione commerciale che l’Amministrazione intende perseguire per il futuro della città. Per alcune autorizzazioni i tempi del rilascio sono stati più anni, per altri pochi mesi.

“Parliamo di interventi destinati a modificare profondamente gli equilibri del commercio cittadino – afferma Mauro –. Ritengo doveroso che il Consiglio comunale e i cittadini possano conoscere ogni aspetto delle procedure amministrative che hanno portato a queste autorizzazioni”.

Tra gli elementi sui quali il consigliere intende acquisire chiarimenti vi è anche una circostanza che, secondo Mauro, merita particolare attenzione sotto il profilo della trasparenza amministrativa.

“Dalla documentazione fin qui esaminata – osserva – emerge che il progettista incaricato in almeno 3 medie strutture di vendita sarebbe sempre lo stesso professionista. Inoltre, tale professionista condivide lo studio professionale con il vicesindaco del Comune di Ragusa, Giovanni Giuffrida. Non sto formulando accuse né insinuando irregolarità, ma ritengo che una simile circostanza renda ancora più necessario un approfondimento amministrativo completo e trasparente.”

Per questo motivo Mauro ha deciso di ricorrere all’accesso agli atti, con l’obiettivo di verificare l’intero iter autorizzativo, i pareri acquisiti, gli elaborati progettuali e tutti gli atti istruttori collegati alle undici pratiche.

“La trasparenza non serve quando tutto è semplice – conclude il consigliere dell’MPA – ma soprattutto quando esistono elementi che possono alimentare interrogativi nell’opinione pubblica. È nell’interesse dell’Amministrazione stessa chiarire ogni aspetto della vicenda e dimostrare che tutte le procedure si sono svolte nel pieno rispetto delle norme.”

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