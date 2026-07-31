  • 31 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Luglio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | santa croce camerina

700 mila euro gettati in mare a Casuzze: denunciati due maltesi, resta il mistero sul bottino

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CASUZZE (Santa Croce Camerina), 31 Luglio 2026 -Un giallo in piena regola quello consumatosi a Casuzze, dove il recupero di quasi 700 mila euro gettati in mare ha portato alla denuncia a piede libero di due cittadini maltesi. L’episodio, che ha lasciato sgomenti i bagnanti presenti sulla spiaggia, è al centro di complesse indagini condotte dalle forze dell’ordine per fare luce su una vicenda dai contorni ancora tutti da decifrare.

Tutto sarebbe iniziato quando il semicabinato a bordo del quale viaggiavano i due indagati, insieme ad altri due passeggeri tra cui un bambino, è rimasto improvvisamente privo di carburante. Di fronte all’arrivo della Guardia Costiera, la situazione è degenerata: alcuni degli occupanti hanno iniziato a lanciare in acqua numerosi pacchi di banconote, prontamente recuperati dai militari e da alcuni cittadini presenti sul litorale.

L’imbarcazione è stata immediatamente sequestrata e sottoposta a lunghe e meticolose ispezioni da parte degli investigatori. Al momento, gli accertamenti avrebbero escluso collegamenti diretti con attività di narcotraffico o con altre organizzazioni criminali, facendo propendere gli inquirenti per un gesto sconsiderato dettato dal panico.

Nonostante l’identificazione e la denuncia dei responsabili, il mistero rimane fitto. Gli inquirenti continuano a scavare per dare risposte agli interrogativi rimasti in sospeso: per quale motivo i passeggeri trasportavano una cifra così ingente in contanti e quale fosse la reale destinazione del loro viaggio. Le indagini proseguono senza sosta.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube