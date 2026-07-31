700 mila euro gettati in mare a Casuzze: denunciati due maltesi, resta il mistero sul bottino

CASUZZE (Santa Croce Camerina), 31 Luglio 2026 -Un giallo in piena regola quello consumatosi a Casuzze, dove il recupero di quasi 700 mila euro gettati in mare ha portato alla denuncia a piede libero di due cittadini maltesi. L’episodio, che ha lasciato sgomenti i bagnanti presenti sulla spiaggia, è al centro di complesse indagini condotte dalle forze dell’ordine per fare luce su una vicenda dai contorni ancora tutti da decifrare.

Tutto sarebbe iniziato quando il semicabinato a bordo del quale viaggiavano i due indagati, insieme ad altri due passeggeri tra cui un bambino, è rimasto improvvisamente privo di carburante. Di fronte all’arrivo della Guardia Costiera, la situazione è degenerata: alcuni degli occupanti hanno iniziato a lanciare in acqua numerosi pacchi di banconote, prontamente recuperati dai militari e da alcuni cittadini presenti sul litorale.

L’imbarcazione è stata immediatamente sequestrata e sottoposta a lunghe e meticolose ispezioni da parte degli investigatori. Al momento, gli accertamenti avrebbero escluso collegamenti diretti con attività di narcotraffico o con altre organizzazioni criminali, facendo propendere gli inquirenti per un gesto sconsiderato dettato dal panico.

Nonostante l’identificazione e la denuncia dei responsabili, il mistero rimane fitto. Gli inquirenti continuano a scavare per dare risposte agli interrogativi rimasti in sospeso: per quale motivo i passeggeri trasportavano una cifra così ingente in contanti e quale fosse la reale destinazione del loro viaggio. Le indagini proseguono senza sosta.

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