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Attualità

Un gesto d’amore non si abbandona: il nuovo spot della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali

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Tempo di lettura: 2 minuti

Con l’arrivo della stagione estiva torna purtroppo d’attualità la piaga dell’abbandono degli animali, un fenomeno incivile che continua a registrare numeri allarmanti. Per contrastare questa pratica, la Polizia di Stato ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione con uno spot diretto e toccante: abbandonare un animale non è solo un reato, è un vero e proprio tradimento.
Il video punta i riflettori sul legame di fiducia e affetto incondizionato che si instaura tra un animale domestico e la sua famiglia. Rompere questo patto significa condannare un essere vivente a una sofferenza profonda e, molto spesso, a una morte certa in strada.
Oltre al forte valore etico ed emotivo, la campagna ricorda le implicazioni legali: l’abbandono è punito dal Codice Penale (art. 727) con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda che può arrivare a 10.000 euro. Senza contare i rischi per la sicurezza stradale, dato che gli animali vaganti sulle arterie di grande scorrimento sono spesso causa di incidenti gravi.
L’invito delle forze dell’ordine è chiaro: pianificare le vacanze tenendo conto dei propri compagni a quattro zampe o affidarsi a strutture adeguate. E, in caso di avvistamento di un animale abbandonato o in pericolo sulle strade, chiamare subito i numeri di emergenza per segnalare la situazione.

 

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