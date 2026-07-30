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Politica | Scicli

Scicli. Asili nido comunali: Noi Moderati attacca l’Amministrazione: “Basta opacità, servono risposte immediate”

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Scicli, 30 luglio 2026 – La consigliera comunale Sabrina Micarelli, del gruppo Noi Moderati, interviene con fermezza per fare piena luce sulla vicenda relativa alla gestione dei nuovi asili nido comunali e, in particolare, sulle procedure di reclutamento del personale.

«È grave – dichiara la consigliera Micarelli – che nel corso del mio legittimo intervento in Consiglio Comunale il Sindaco abbia impedito un approfondimento su un tema così delicato. Un atteggiamento che dimostra chiaramente la volontà dell’Amministrazione di sottrarsi al confronto e di evitare risposte su questioni che meritano invece massima trasparenza».

La presa di posizione nasce a seguito delle numerose segnalazioni pervenute, non solo alla stessa consigliera ma anche ad altri soggetti, riguardanti possibili anomalie nelle future procedure di assunzione. In particolare, le segnalazioni fanno riferimento all’eventuale esistenza di un “elenco” nel quale sarebbero già indicati nominativi di operatori, dal personale docente a quello ausiliario, destinati a essere impiegati nei nuovi asili nido comunali.

«Se queste notizie fossero confermate – prosegue Micarelli – ci troveremmo di fronte a un fatto di estrema gravità. Ma ciò che è già inaccettabile è il silenzio dell’Amministrazione, che alimenta dubbi e sfiducia tra i cittadini e mette in discussione la credibilità delle istituzioni».

La consigliera sottolinea come qualsiasi procedura di reclutamento del personale debba avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme vigenti e solo dopo l’individuazione del soggetto gestore tramite procedure pubbliche.

«Proprio perché non intendiamo tollerare zone d’ombra – aggiunge – presenteremo una nuova interrogazione consiliare per ottenere risposte chiare, ufficiali e verificabili. L’opposizione ha il dovere di vigilare e non permetterà che su temi così

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