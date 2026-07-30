Libero Consorzio e Comuni della provincia: firmati tre accordi strategici per sicurezza, turismo e sport

Ragusa, 30 luglio 2026 – Sicurezza della movida estiva, la promozione turistica integrata e potenziamento delle infrastrutture sportive. Questi gli ambiti strategici alla base dei protocolli firmati oggi dalla Presidente Maria Rita Schembari e i rappresentanti dei dodici Comuni della provincia.

“Con la sottoscrizione di questi accordi, l’Ente provinciale e i sindaci iblei consolidano un modello di collaborazione istituzionale volto a rafforzare la sicurezza, sostenere lo sviluppo turistico, valorizzare le tradizioni locali e migliorare la qualità delle infrastrutture sportive, promuovendo una crescita equilibrata e coordinata dell’intero territorio”, dichiara la Presidente Schembari.

Il primo accordo è dedicato alla mitigazione dei rischi connessi alla movida estiva e prevede iniziative coordinate per la prevenzione degli incidenti stradali, il potenziamento dei servizi di trasporto collettivo verso le località della costa e la promozione di attività ricreative nei diversi Comuni, così da offrire ai giovani occasioni di aggregazione in sicurezza. Per l’attuazione delle iniziative il Libero Consorzio ha stanziato 180 mila euro per il 2026.

Il secondo protocollo punta alla realizzazione di un cartellone coordinato di manifestazioni culturali, religiose, tradizionali e ricreative, finalizzato alla promozione turistica dell’intero territorio provinciale. L’accordo mira a valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico degli Iblei, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e la promozione anche delle aree interne, in sinergia con il brand Enjoy Barocco. Per questo programma il Libero Consorzio destina 295 mila euro, ripartiti tra i Comuni secondo criteri demografici con una quota minima garantita.

Il terzo accordo riguarda invece il potenziamento delle infrastrutture sportive dell’area vasta. L’intesa prevede un programma condiviso di manutenzione straordinaria, rigenerazione e valorizzazione degli impianti sportivi comunali, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità, incentivare la pratica sportiva e rafforzare l’attrattività del territorio anche sotto il profilo turistico. A sostegno degli interventi il Libero Consorzio ha stanziato complessivamente 500 mila euro.

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